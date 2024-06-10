Бизнес призывает ввести полное бронирование для металлургов: отрасль на грани выживания

"При текущих подходах к бронированию заводы "Интерпайпа" рискуют остановиться из-за отсутствия рабочих рук. Уже сейчас дефицит персонала составляет 12%, а на некоторых участках - 25%. Более 10% рабочих мобилизовано, часть людей безвозвратно уехала, остальные - следствие естественной текучести персонала , которая была и до войны", – говорит Пахомов.

По его словам, в компании ожидают, что часть людей просто не выйдет на изменения из-за усиления мобилизационного законодательства и страха получить повестку по дороге на работу или домой. А существующая схема бронирования не позволяет компании полноценно работать.

"По закону, мы можем забронировать не более 50% от численности действующего персонала, остальные потенциально должны "отдать" фронту. Этой 50% квоты бронирования металлургии не хватает. Ведь с усилением мобилизационного законодательства мы можем потерять большую часть второй половины персонала, и заменить их не сможем", - заметил директор по персоналу.

Кроме того, важно учитывать, что 50%-ная бронь относится к общему количеству военнообязанных в компании, в число которых не включаются уже мобилизованные. Иными словами, чем больше наших работников идут за мобилизацией, тем меньше можем забронировать оставшихся работать.

Он отметил, что одним из вариантов, который может обеспечить предприятиям сохранения объемов производства, может быть распространение на металлургию 100% бронирования, которое применяется для предприятий топливно-энергетического комплекса.

"Хорошим вариантом может быть полное бронирование по определенному перечню критических профессий, на которые невозможно быстро переквалифицироваться. Например, переучить стропальщика или штабелировщика можно за месяц. А сталевара, машиниста станка, токаря или оператора станка с ЧПУ нужно обучать до года для приобретения базовых навыков и квалификации, а для достижения целевой квалификации нужны годы", - подчеркнул Пахомов.

Он отметил, что предприятия в прифронтовых регионах не смогут решить проблему нехватки персонала без изменения системы бронирования. А без таких изменений нельзя не исключать сценарий понижения объемов производства, что отрицательно и для компании, и для государства.