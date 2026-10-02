Бізнес закликає переглянути прайс-кепи на електроенергію: чому це важливо напередодні зими

В Асоціації вважають, що чинна цінова "стеля" має дозволяти залучати імпорт та маневрову генерацію саме тоді, коли в енергосистемі виникає дефіцит.

На що впливають прайс-кепи

На думку представників бізнес-спільноти, проблема виникає, коли українська межа стає нижчою за реальну вартість електроенергії або її виробництва.



"Якщо ціна електроенергії на суміжних європейських ринках перевищує встановлену в Україні граничну ціну, комерційний імпорт може стати економічно недоцільним", - наголосили в ЄБА.

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За оцінкою Асоціації, прайс-кепи також безпосередньо впливають на економіку газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок. Саме така генерація здатна швидко збільшувати виробництво у години високого попиту, однак для її розвитку потрібні ринкові умови, за яких робота в дефіцитні години залишається економічно доцільною.



"Проте для залучення приватних інвестицій у проєкти маневрової та розподіленої генерації необхідно, щоб ринкова модель дозволяла генерації економічно доцільно працювати саме в години дефіциту", - зазначили в Асоціації.



У ЄБА також вказують, що підхід до прайс-кепів має поступово наближатися до європейської моделі, щоб не створювати бар'єрів для імпорту, нової генерації та майбутнього market coupling.