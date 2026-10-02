Бизнес призывает пересмотреть прайс-кепы на электроэнергию: почему это важно накануне зимы

Европейская Бизнес Ассоциация призвала НКРЭКУ пересмотреть максимальные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии и установить их на экономически обоснованном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение EBA.
В Ассоциации считают, что действующий ценовой "потолок" должен позволять привлекать импорт и маневровую генерацию именно тогда, когда в энергосистеме возникает дефицит.
По мнению представителей бизнес-сообщества, проблема возникает, когда украинская ценовая граница становится ниже реальной стоимости электроэнергии или ее производства.
"Если цена электроэнергии на сопредельных европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческий импорт может стать экономически нецелесообразным", - подчеркнули в ЕБА.
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По оценке Ассоциации, прайс-кепы также оказывают непосредственное влияние на экономику газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Именно такая генерация способна быстро увеличивать производство в часы высокого спроса, однако для ее развития нужны рыночные условия, при которых работа в дефицитные часы остается экономически целесообразной.
"Но для привлечения частных инвестиций в проекты маневровой и распределенной генерации необходимо, чтобы рыночная модель позволяла генерации экономически целесообразно работать именно в часы дефицита", - отметили в Ассоциации.
В ЕБА также указывают, что подход к прайс-кепам должен постепенно приближаться к европейской модели, чтобы не создавать барьеров для импорта, новой генерации и будущего market coupling.
Ранее руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% на всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.
Напомним, в ExPro Consulting рассказали, что украинские компании готовятся к высоким объемам импорта электроэнергии зимой, однако действующие прайс-кепы все еще могут стать ограничением.