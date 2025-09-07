Бізнес визначився з курсом долара в Україні на 2026 рік

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 46 гривень за долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування ЄБА "Прогнози бізнесу на 2026 рік".
На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік – 41 грн/долар.
Дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році - на це вказують 55% опитаних компаній. Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників.
Близько третини, а саме 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.
При цьому 29% опитаних компаній-членів Асоціації будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року.
Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.
Топ пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік дещо оновився. До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-то боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт - виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС (36%).
В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2026 рік" взяли участь 80 керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 14 серпня до 3 вересня 2025 року. Опитування "Прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 10-й рік поспіль.
До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 - на грудень).
У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар). За останній рік курс не змінився. Станом на кінець серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.