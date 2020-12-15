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Бізнес зможе повернути сплачений у 2020 році ЄСВ через посилення карантину

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 10:50
Бізнес зможе повернути сплачений у 2020 році ЄСВ через посилення карантину
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компенсації можуть отримати підприємства, КВЕД яких входить до переліку, затвердженому Кабміном

В Україні стартувала ще одна програма компенсації для бізнесу через посилення карантинних обмежень. Це одноразова компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, для отримання допомоги необхідно в період з 14 до 21 грудня подати до територіального органу Державної податкової служби за місцем обліку заяву в електронній формі з використанням засобу кваліфікаційного електронного підпису.

Скористатися програмою можуть тільки юридичні особи, чия діяльність буде тимчасово призупинена у зв'язку з посиленням карантинних обмежень. Перелік видів економічної діяльності таких юросіб раніше затверджений Кабінетом міністрів.

Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Відшкодування зможуть отримати компанії, які не мають заборгованості зі сплати ЄСВ на дату набрання чинності законом, тобто станом на 10 грудня 2020 року.

Бізнес зможе повернути сплачений у 2020 році ЄСВ через посилення карантину

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня ухвалила закони про виплати з держаного бюджету компенсації бізнесу за впроваджений в карантин на суму близько 12 млрд гривень.

Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив декілька постанов щодо реалізації цих програм. Зокрема, був затверджений перелік видів економічної діяльності (ВЕД), які постраждали від карантину.

Перша програма - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину.

Друга програма - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи.

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