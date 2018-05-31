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Бизнес сможет платить налоги при помощи мобильного приложения, - Данилюк

НовостиФинансы    31.05.2018 - 15:59
Фото: Александр Данилюк (КМУ)
Фото: Александр Данилюк (КМУ)

Минфин уже ведет переговоры с провайдерами о разработки соответствующего приложения

Предприниматели смогут вскоре оплачивать налоги и другие обязательные платежи через приложение в мобильном телефоне. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, представители бизнеса смогут использовать для оплаты не только мобильные телефоны, но и другие гаджеты, например планшет.

"Одна инициатива касается мобильного приложения. Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами по разработке соответствующего приложения, которое будет содержать часть электронного кабинета. То есть вы достали телефон и сделали необходимые платежи. Если мы сейчас проводили Аndroid и Apple Pay, я не вижу почему мы не можем платить налоги таким же образом", - заявил министр.

Напомним, система мобильных бесконтактных платежей Apple Pay с 17 мая начала работать в Украине.

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Теги публикации: мобильное приложение, Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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