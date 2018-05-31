Бізнес зможе платити податки за допомогою мобільного додатку, - Данилюк

Мінфін вже веде переговори з провайдерами про розроблення відповідної програми

Підприємці зможуть незабаром сплачувати податки та інші обов'язкові платежі через додаток в мобільному телефоні. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, представники бізнесу зможуть використовувати для оплати не лише мобільні телефони, але і інші гаджети, наприклад планшет.

"Одна ініціатива стосується мобільного додатку. Ми зараз працюємо з деякими провайдерами по розробці відповідного додатка, яке буде містити частина електронного кабінету. Тобто ви дістали телефон і зробили необхідні платежі. Якщо ми зараз проводили Аndroid і Apple Pay, я не бачу чому ми не можемо платити податки таким же чином", - заявив міністр.

Нагадаємо, система безконтактних мобільних платежів Apple Pay з 17 травня почала працювати в Україні.