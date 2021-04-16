Бізнес прогнозує курс вище 29 гривень за долар протягом року
Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар. Настрої за останній квартал трохи покращилися.
Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2021 року.
За даними опитування, 73,2% респондентів вважають, що обмінний курс буде коливатися в межах від 28 грн/долар до 30 грн/долар.
Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування бізнесу покращилися: у IV кварталі 2020 року бізнес прогнозував курс 29,68 грн/долар.
Разом з тим, у I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар, в III кварталі - 28,99 грн/долар.
Чергове опитування НБУ було проведено з 3 лютого по 3 березня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думки респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме у 2021 році 27,98 грн/долар.