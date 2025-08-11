UA

Бізнес перебуває у вкрай важкому становищі, маємо досягти відтермінування СВАМ, - експерт

Фото: бізнес перебуває у вкрай важкому становищі, маємо досягти відтермінування СВАМ (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Завдання українського бізнесу наразі - не модернізація, а виживання, тому держава має досягти домовленостей щодо відтермінування європейського мита СВАМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління Клубу мерів, директора Українського агентства муніципального економічного розвитку, UMEDA Юлію Чуфістову.

"Наша промисловість розуміє, що СВАМ буде обмежувати їх у майбутньому. Але зараз бізнесу і так важко, тож не потрібно ставити їм додаткові перепони. Якщо ми можемо їх трошки обійти або відкласти, то було б набагато краще. Бізнесу зараз дуже важко виживати. Їм не до цих кліматичних змін, на жаль. Вони виживають просто на рівні виробничому", - пояснила Чуфістова. 

Вона зауважила, що одночасно з відтермінуванням СВАМ можна буде говорити з бізнесом про створення певних підготовчих умов для модернізації.

