Бізнес перебуває у вкрай важкому становищі, маємо досягти відтермінування СВАМ, - експерт

"Наша промисловість розуміє, що СВАМ буде обмежувати їх у майбутньому. Але зараз бізнесу і так важко, тож не потрібно ставити їм додаткові перепони. Якщо ми можемо їх трошки обійти або відкласти, то було б набагато краще. Бізнесу зараз дуже важко виживати. Їм не до цих кліматичних змін, на жаль. Вони виживають просто на рівні виробничому", - пояснила Чуфістова.

Вона зауважила, що одночасно з відтермінуванням СВАМ можна буде говорити з бізнесом про створення певних підготовчих умов для модернізації.