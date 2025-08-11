ua en ru
Бизнес находится в крайне тяжелом положении, нужно достичь отсрочки СВАМ, - эксперт

Понедельник 11 августа 2025 14:28
Бизнес находится в крайне тяжелом положении, нужно достичь отсрочки СВАМ, - эксперт Фото: бизнес находится в крайне тяжелом положении, должны достичь отсрочки СВАМ (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Задача украинского бизнеса сейчас - не модернизация, а выживание, поэтому государство должно достичь договоренностей об отсрочке европейской пошлины СВАМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления Клуба мэров, директора Украинского агентства муниципального экономического развития, UMEDA Юлию Чуфистову.

"Наша промышленность понимает, что СВАМ будет ограничивать их в будущем. Но сейчас бизнесу и так трудно, поэтому не нужно ставить им дополнительные преграды. Если мы можем их немножко обойти или отложить, то было бы намного лучше. Бизнесу сейчас очень трудно выживать. Им не до этих климатических изменений, к сожалению. Они выживают просто на уровне производственном", - пояснила Чуфистова.

Она отметила, что одновременно с отсрочкой СВАМ можно будет говорить с бизнесом о создании определенных подготовительных условий для модернизации.

