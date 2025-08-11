Бизнес находится в крайне тяжелом положении, нужно достичь отсрочки СВАМ, - эксперт

"Наша промышленность понимает, что СВАМ будет ограничивать их в будущем. Но сейчас бизнесу и так трудно, поэтому не нужно ставить им дополнительные преграды. Если мы можем их немножко обойти или отложить, то было бы намного лучше. Бизнесу сейчас очень трудно выживать. Им не до этих климатических изменений, к сожалению. Они выживают просто на уровне производственном", - пояснила Чуфистова.

Она отметила, что одновременно с отсрочкой СВАМ можно будет говорить с бизнесом о создании определенных подготовительных условий для модернизации.