Бізнес масово залишає Кубу через крах економіки та тиск Трампа

Згідно із заявою центробанку Куби, починаючи з учорашнього дня, 6 червня, на острові були припинені операції з використанням карт Mastercard і Visa для іноземців.

Тим часом готельні компанії-гіганти Iberostar і Meliá сказали, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів. Канадська компанія Royalton Hotels & Resorts припинила свою діяльність після того, як зіткнулася з різким падінням туристичного потоку.

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Існує також невизначеність стосовно майбутнього Sherritt International, канадської гірничодобувної компанії, яка є одним з найважливіших іноземних інвесторів на Кубі.

Причому колишній гендиректор Sherritt був колись прозваний "улюбленим капіталістом" Фіделя Кастро. Але в травні компанія оголосила про припинення діяльності.

Згідно з WSJ, масовий відтік мігрантів послідував за скасуванням рейсів кількох великих авіакомпаній через брак авіаційного палива.

Протягом десятиліть іноземні корпорації мирилися з ризиками роботи на Кубі, прагнучи закріпитися в туристичному і гірничодобувному секторах острова, і робили це попри тривале ембарго з боку США.

Також вони були одними з останніх залишків іноземних інвестицій в економіці, де домінувала комуністична держава. Ці компанії постачали Кубі вкрай необхідну тверду валюту та ділову експертизу.

Однак тепер багато хто дійшов висновку, що ризики перевищують вигоди, оскільки компанії стикаються як з поглибленням економічного колапсу, так і з адміністрацією Трампа, яка прагне посилити тиск на Гавану.