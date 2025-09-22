"Бізнес має бути опорою для держфінансів": засновник Favbet Матюха назвав формулу ефективної допомоги

Андрій Матюха - український інвестор, підприємець та меценат, засновник одного з найбільших гральних операторів на території України.

В інтерв'ю він розповів про основні напрями, де бізнес може бути максимально корисним країні: податки, оборона, суспільні інвестиції. Формула проста: вимірювані внески, зрозумілі процеси, партнерство з державою.

Сплата податків

За офіційними даними, група компаній Favbet є одним з найбільш дисциплінованих платників податків галузі. За підсумками 2024 року сума сплачених податків сягнула 6,75 млрд грн. У першому півріччі 2025-го компанія переказала до держбюджету 4,37 млрд грн - це на 48% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

На ринку ліцензованої гральної індустрії частка групи у 2024-му становила близько третини всіх сплачених податків, а в першому півріччі 2025-го - майже половину. Для Матюхи ці цифри - показник того, що бізнес може бути опорою для державних фінансів навіть у кризовій економіці.

Допомога ЗСУ

"З початку повномасштабного вторгнення структури Favbet інвестують щонайменше 20 млн грн щомісяця у проєкти, пов’язані з обороноздатністю країни. Сукупно - понад 730 млн грн допомоги Збройним Силам та іншим силам оборони. Це не лише закупівлі, а й логістика, сервіс, закриття термінових запитів під конкретні завдання підрозділів", - розповідає Андрій Матюха.

За його словами, фокус - на "очах і кулаках" сучасного фронту, БпЛА. За останні 3 роки захисники отримали понад 1600 безпілотників і комплектуючих, понад 700 пікапів та автомобілів для мобільних груп, сотні одиниць оптичної та радіотехнічної техніки, джерела живлення й генератори. Окремо - 60 млн грн було виділено на укріплення фортифікаційних споруд Державній прикордонній службі.

Один із системних проєктів, що отримує оперативну й цільову підтримку – рота ударних безпілотників "Фаворит".

"Засновник підрозділу Денис Перч - наш знайомий, людина, яка багато зробила для розвитку єдиноборств в Україні. На фронті він ледь не з перших днів повномасштабного вторгнення. Його рота зараз працює у найгарячіших точках, а ми намагаємось оперативно закривати потреби в найнеобхіднішому - від дронів до всіх витратних матеріалів", - каже Андрій Матюха.

Суспільні проєкти

Паралельно з військовою допомогою група системно інвестує в суспільні проєкти - загалом понад 300 млн грн через Favbet Foundation та Фонд Андрія Матюхи. Підхід той самий: концентрація на програмах із довгим ефектом і вимірюваними показниками.

Серед ключових кейсів - участь у національній платформі UNITED24: 53 нові пікапи Peugeot Landtrek для ударних рот БпЛА "Армії дронів" за близько 57 млн грн, 20 млн грн на закупівлю 15 000 FPV-дронів в межах двох ініціатив, 4 млн грн на сенсори для посилення ППО, 5 млн грн – на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.

У сфері освіти та цифрової інклюзії Favbet з партнерами передали близько 5000 комп’ютерів для сільських бібліотек у 15 областях і 2100 телевізорів у ДБСТ - загалом понад 75 млн грн.

У медицині - багаторічна підтримка Інституту нейрохірургії та "Охматдиту". Після російського ракетного удару 2024 року компанія передала дитячій лікарні додаткові 10 млн грн на відбудову пошкоджених корпусів.

"У 2025 році ми багато співпрацюємо з відділенням ургентної хірургії "Охматдиту", бо отримали запит на кілька сучасних інструментів для складних операцій. Протягом кількох місяців лікарня отримала ректрактор Thompson вартістю 2,22 млн грн та системи електролігування для зменшення крововтрати та пришвидшення операцій. Все обладнання вже успішно використовують під час хірургічних втручань", - розповідає Андрій Матюха.

Реабілітація військових

Окремий напрям, якому Матюха приділяє особливу увагу - реабілітація військових. Зараз це програма "Re:start" із VR-реабілітації, що пришвидшує відновлення після поранень та вже працює в п’яти лікарнях у різних регіонах, і створення цифрового хабу "Є-протез" з дорожніми картами протезування, ресурсами для пошуку фінансової підтримки та консультаціями для людей з ампутаціями та їхніх родин.

Зараз в межах проєкту вже запустили сайт з базою даних та чат-бот в Телеграмі на основі ШІ. В ході пілотного запуску команда проєкту планує допомогти пройти шлях до встановлення протеза щонайменше 2500 користувачам.

Спорт та тренінги

Для дітей із родин ВПО, військовослужбовців і соціально вразливих груп Favbet Foundation працює "Клуб Супергероїв" - освітньо-спортивні ініціативи (витрачено понад 5 млн грн).

А разом із Мінмолодьспорт і FAST реалізовано перший всеукраїнський курс із першої допомоги для спортивної спільноти - підготовлено 1800 тренерів, спортсменів і менеджерів.

Інший проєкт з навчання домедичної допомоги Фонд Андрія Матюхи запустив для ремонтних бригад "Укренерго".

Ініціатива передбачає 75 одноденних тренінгів для ремонтників і технічного персоналу НЕК "Укренерго", у межах яких пройдуть підготовку близько 1500 енергетиків по всій країні. Перші сесії вже відбулись в Києві та області.

Культура відповідальної гри

Третій стовп, за словами засновника Favbet - формування культури відповідальної гри за міжнародними стандартами. За останні роки Favbet спрямувала на це 10 млн грн у партнерстві з державою, науковцями й профільними організаціями.

Вже кілька років бізнес є генеральним партнером комплексного проєкту зі створення в Україні інфраструктури допомоги людям із ризиком ігрової залежності. У 2023-му компанія підтримала перше національне дослідження ігрової залежності під егідою МОЗ й відкрила свої майданчики для польових досліджень.

На основі результатів було створено настанови для держави, операторів та гравців, які пізніше лягли в основу держстандарту соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю", 2024 року. Саме його застосовують у київському "Просторі життя. Life Space" - першому центрі, що комплексно допомагає людям ігрозалежним та їхнім близьким.

З весни 2025-го українська організація "Центр відповідальної гри" за меценатської підтримки Favbet розгорнула міжнародну програму партнерств і обміну досвідом із країнами ЄС, щоб імплементувати найефективніші профілактичні та терапевтичні підходи в Україні.

Сенс інвестицій у тому, щоб відповідальна гра не лишалася набором декларацій. Йдеться про наукові дані, державні стандарти, навчання фахівців, постійні сервіси підтримки - і про нову норму поведінки на ринку.

Матюха описує роботу компанії як "операційну благодійність": чіткі KPI, дедлайни, підзвітність.

"Люди справедливо очікують від бізнесу більше, ніж просто сплату податків. Але без податків не працюють лікарні, не купуються дрони, не відбувається відновлення. Тому нам важливо бути відповідальними в обох напрямах - робити внески у фінанси держави та надавати точкову допомогу там, де вона дає найбільший ефект", - резюмує Андрій Матюха.