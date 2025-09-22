"Бизнес должен быть опорой для госфинансов": основатель Favbet Матюха назвал формулу эффективной помощи

Андрей Матюха – украинский инвестор, предприниматель и меценат, основатель одного из крупнейших игровых операторов на территории Украины.

В интервью он рассказал об основных направлениях, где бизнес может оказаться максимально полезным стране: налоги, оборона, общественные инвестиции. Формула проста: измеряемые взносы, понятные процессы, партнерство с государством.

Уплата налогов

По официальным данным, группа компаний Favbet является одним из наиболее дисциплинированных налогоплательщиков отрасли. По итогам 2024 года сумма уплаченных налогов составила 6,75 млрд грн. В первом полугодии 2025-го компания перевела в госбюджет 4,37 млрд грн – это на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рынке лицензированной игровой индустрии доля группы в 2024 составляла около трети всех уплаченных налогов, а в первом полугодии 2025 - почти половину. Для Матюхи эти цифры – показатель того, что бизнес может быть опорой для государственных финансов даже в кризисной экономике.

Помощь ВСУ

"С начала полномасштабного вторжения структуры Favbet инвестируют не менее 20 млн грн ежемесячно в проекты, связанные с обороноспособностью страны. Совокупно - более 730 млн грн помощи Вооруженным Силам и другим силам обороны. Это не только закупки, но и логистика, сервис, закрытие срочных запросов под конкретные задачи подразделений", – рассказывает Андрей Матюха.

По его словам, фокус – на "глазах и кулаках" современного фронта, БпЛА. За последние три года защитники получили более 1600 беспилотников и комплектующих, более 700 пикапов и автомобилей для мобильных групп, сотни единиц оптической и радиотехнической техники, источники питания и генераторы. Отдельно – 60 млн грн было выделено на укрепление фортификационных сооружений Государственной пограничной службе.

Один из системных проектов, получающий оперативную и целевую поддержку – рота ударных беспилотников "Фаворит".

"Учредитель подразделения Денис Перч – наш знакомый, человек, много сделавший для развития единоборств в Украине. На фронте он чуть ли не с первых дней полномасштабного вторжения. Его рота сейчас работает в самых горячих точках, а мы пытаемся оперативно закрывать потребности в самом необходимом – от дронов до всех расходных материалов", – говорит Андрей Матюха.

Общественные проекты

Параллельно с военной помощью группа системно инвестирует в общественные проекты – более 300 млн грн через Favbet Foundation и Фонд Андрея Матюхи. Подход тот же: концентрация на программах с длинным эффектом и измеряемыми показателями.

Среди ключевых кейсов – участие в национальной платформе UNITED24: 53 новых пикапа Peugeot Landtrek для ударных рот БпЛА "Армии дронов" за около 57 млн ​​грн, 20 млн грн на закупку 15 000 FPV-дронов в пределах двух инициатив, 4 млн грн на подрывы Каховской ГЭС.

В сфере образования и цифровой инклюзии Favbet с партнерами передали около 5000 компьютеров для сельских библиотек в 15 областях и 2100 телевизоров в ДБСТ – более 75 млн грн.

В медицине – многолетняя поддержка Института нейрохирургии и "Охматдета". После российского ракетного удара 2024 компания передала детской больнице дополнительные 10 млн грн на восстановление поврежденных корпусов.

"В 2025 году мы много сотрудничаем с отделением ургентной хирургии "Охматдета", потому что получили запрос на несколько современных инструментов для сложных операций. В течение нескольких месяцев больница получила ректрактор Thompson стоимостью 2,22 млн грн и системы электролигирования для уменьшения кровопотери и ускорения операций. Все оборудование уже успешно используют во время хирургических вмешательств", – рассказывает Андрей Матюха.

Реабилитация военных

Отдельное направление, которому Матюха уделяет особое внимание – реабилитация военных. Сейчас это программа "Re:start" по VR-реабилитации, ускоряющая восстановление после ранений и уже работающая в пяти больницах в разных регионах, и создание цифрового хаба "Е-протез" с дорожными картами протезирования, ресурсами для поиска финансовой поддержки и консультациями для людей с ампутациями и их семьями.

Сейчас в рамках проекта уже запущен сайт с базой данных и чат-бот в Телеграмме на основе ИИ. В ходе пилотного запуска команда проекта планирует помочь пройти путь к установке протеза не менее 2500 пользователей.

Спорт и тренинги

Для детей из семей ВПЛ, военнослужащих и социально уязвимых групп Favbet Foundation работает "Клуб Супергероев" – образовательно-спортивные инициативы (затрачено более 5 млн грн).

А вместе с Минмолодежьспорт и FAST реализован первый всеукраинский курс первой помощи для спортивного сообщества – подготовлено 1800 тренеров, спортсменов и менеджеров.

Другой проект по обучению медицинской помощи Фонд Андрея Матюхи запустил для ремонтных бригад "Укрэнерго".

Инициатива предусматривает 75 однодневных тренингов для ремонтников и технического персонала НЭК "Укрэнерго", в рамках которых пройдет подготовка около 1500 энергетиков по всей стране. Первые сессии уже прошли в Киеве и области.

Культура ответственной игры

Третий столб, по словам основателя Favbet – формирование культуры ответственной игры по международным стандартам. За последние годы Favbet направила на это 10 млн грн. в партнерстве с государством, учеными и профильными организациями.

Уже несколько лет бизнес – генеральный партнер комплексного проекта по созданию в Украине инфраструктуры помощи людям с риском игровой зависимости. В 2023 году компания поддержала первое национальное исследование игровой зависимости под эгидой Минздрава и открыла свои площадки для полевых исследований.

На основе результатов были созданы установки для государства, операторов и игроков, которые позже легли в основу госстандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", в 2024 году. Именно его применяют в киевском "Пространстве жизни. Life Space" – первом центре, комплексно помогающем игрозависимым людям и их близким.

С весны 2025 года украинская организация "Центр ответственной игры" при меценатской поддержке Favbet развернула международную программу партнерств и обмена опытом со странами ЕС, чтобы имплементировать наиболее эффективные профилактические и терапевтические подходы в Украине.

Смысл инвестиций состоит в том, чтобы ответственная игра не оставалась набором деклараций. Речь идет о научных данных, государственных стандартах, обучении специалистов, постоянных сервисах поддержки – и о новой норме поведения на рынке.

Матюха описывает работу компании как "операционную благотворительность": четкие KPI, дедлайны, подотчетность.

"Люди справедливо ожидают от бизнеса больше, чем просто уплату налогов. Но без налогов не работают больницы, не покупаются дроны, не происходит восстановления. Поэтому нам важно быть ответственными в обоих направлениях – делать взносы в финансы государства и оказывать точечную помощь там, где она дает наибольший эффект", – резюмирует Андрей Матюха.