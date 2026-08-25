Бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та спікери LFM 2026

8 вересня в Києві відбудеться XVII Міжнародної конференції "Ефективне управління агрокомпаніями" (LFM). На заході будуть присутні провідні українські СЕО, власники, інвестори та інноватори агробізнесів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організаторів - "Український клуб аграрного бізнесу" та агенцію UCABevent.
Цьогорічна подія присвячена тесту на "людяність" бізнесу, викликам аграрної сингулярності, цифровізації, нестабільності експортних шляхів і повному переосмисленню застарілих управлінських підходів.
"Це не про класичні бізнес-моделі - вони мертві. Попереду - аграрна сингулярність 2036 року: агрономія без агрономів, логістика без логістів, HR, який ліквідовано персональними ШІ-менторами. Людина досі керує бізнесом - чи лише спостерігає за його рішеннями?", - анонсують організатори.
Участь в LFM 2026 - це:
Управлінський консиліум: жорсткі та збалансовані рішення від лідерів ринку для світу, де алгоритми стають бізнес-партнерами.
Технологічний апгрейд: дієві підходи до цифровізації, впровадження ШІ та створення інноваційних моделей управління агробізнесом.
Щирі розмови про перемоги та поразки під час "операційного демонтажу" застарілих процесів.
Формат максимальної взаємодії: беріть мікрофон прямо із залу і доводьте, чому людський інтелект ще чогось вартий.
8+ годин управлінського інтенсиву й нетворкінгу: натхнення, професійне вдосконалення та живе спілкування в середовищі однодумців.
Програма конференції та 8+ годин управлінського інтенсиву зосередяться навколо 4 ключових питань:
1. Точка зламу: коли модель перестала працювати.
2. Агроекспорт під тиском: логістика, трейдинг та витривалість бізнесу.
3. Демонтаж архітектури: чи готовий бізнес довіритися процесам, які людина не здатна зрозуміти?
4. Win-Win чи шокова терапія? Як членство України змінить стійкість ЄС.
Серед спікерів та лідерів думок:
Алекс Ліссітса, президент УКАБ, голова ради директорів ІМК;
Тимофій Милованов, президент KSE, професор Піттсбурзького університету;
Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС Агро;
Олексій Стеценко, комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta;
Олександр Вержиховський, генеральний директор ІМК;
Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Кернел.
А також вперше в історії українських аграрних івентів - LFM 2026 відмовляється від класичних панельних дискусій.
Готуйтеся до нового формату, де зал визначатиме напрямок розмови: відкритий мікрофон, драйвери дискусії серед учасників, незручні запитання, аргументи й заперечення без сценарію.
З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.
Реєстрація доступна за посиланням.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор у Чорному морі.