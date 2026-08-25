Бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та спікери LFM 2026

Деталі бізнес-конференції

Цьогорічна подія присвячена тесту на "людяність" бізнесу, викликам аграрної сингулярності, цифровізації, нестабільності експортних шляхів і повному переосмисленню застарілих управлінських підходів.

"Це не про класичні бізнес-моделі - вони мертві. Попереду - аграрна сингулярність 2036 року: агрономія без агрономів, логістика без логістів, HR, який ліквідовано персональними ШІ-менторами. Людина досі керує бізнесом - чи лише спостерігає за його рішеннями?", - анонсують організатори.

Участь в LFM 2026 - це:

Управлінський консиліум: жорсткі та збалансовані рішення від лідерів ринку для світу, де алгоритми стають бізнес-партнерами.

Технологічний апгрейд: дієві підходи до цифровізації, впровадження ШІ та створення інноваційних моделей управління агробізнесом.

Щирі розмови про перемоги та поразки під час "операційного демонтажу" застарілих процесів.

Формат максимальної взаємодії: беріть мікрофон прямо із залу і доводьте, чому людський інтелект ще чогось вартий.

8+ годин управлінського інтенсиву й нетворкінгу: натхнення, професійне вдосконалення та живе спілкування в середовищі однодумців.

Головні теми

Програма конференції та 8+ годин управлінського інтенсиву зосередяться навколо 4 ключових питань:

1. Точка зламу: коли модель перестала працювати.

2. Агроекспорт під тиском: логістика, трейдинг та витривалість бізнесу.

3. Демонтаж архітектури: чи готовий бізнес довіритися процесам, які людина не здатна зрозуміти?

4. Win-Win чи шокова терапія? Як членство України змінить стійкість ЄС.

LFM 2026 змінить формат аграрних івентів (фото: пресслужба заходу)

Сіпкери LFM 2026 та новий формат дискусії

Серед спікерів та лідерів думок:

Алекс Ліссітса , президент УКАБ, голова ради директорів ІМК;

Тимофій Милованов , президент KSE, професор Піттсбурзького університету;

Олег Заплетнюк , генеральний директор ТАС Агро;

Олексій Стеценко , комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta;

Олександр Вержиховський , генеральний директор ІМК;

Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Кернел.

А також вперше в історії українських аграрних івентів - LFM 2026 відмовляється від класичних панельних дискусій.

Готуйтеся до нового формату, де зал визначатиме напрямок розмови: відкритий мікрофон, драйвери дискусії серед учасників, незручні запитання, аргументи й заперечення без сценарію.

Умови участі та реєстрація

З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

Реєстрація доступна за посиланням.