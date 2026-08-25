Бизнес-конференция "Эффективное управление агрокомпаниями": программа и спикеры LFM 2026

8 сентября в Киеве состоится XVII Международная конференция "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM). На мероприятии будут присутствовать ведущие украинские СЕО, владельцы, инвесторы и инноваторы агробизнесов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов - "Украинский клуб аграрного бизнеса" и агентство UCABevent.
Событие этого года посвящено тесту на "человечность" бизнеса, вызовам аграрной сингулярности, цифровизации, нестабильности экспортных путей и полному переосмыслению устаревших управленческих подходов.
"Это не о классических бизнес-моделях - они мертвы. Впереди - аграрная сингулярность 2036: агрономия без агрономов, логистика без логистов, HR, который ликвидирован персональными ИИ-менторами. Человек до сих пор управляет бизнесом - или только наблюдает за его решениями?", - анонсируют организаторы.
Участие в LFM 2026 - это:
Программа конференции и 8+ часов управленческого интенсивного сосредоточятся вокруг 4 ключевых вопросов:
1. Точка излома: когда модель перестала работать.
2. Агроэкспорт под давлением: логистика, трейдинг и выносливость бизнеса.
3. Демонтаж архитектуры: готов ли бизнес довериться процессам, которые человек не способен понять?
4. Win-Win или шоковая терапия? Как членство Украины изменит устойчивость ЕС.
Среди спикеров и лидеров мнений:
А также впервые в истории украинских аграрных ивентов - LFM 2026 отказывается от классических панельных дискуссий.
Готовьтесь к новому формату, где зал будет определять направление разговора: открытый микрофон, драйверы дискуссии среди участников, неудобные вопросы, аргументы и возражения без сценария.
Учитывая фактор безопасности, точное место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.
Регистрация доступна по ссылке.
Напомним, правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев из-за российского террора в Черном море.