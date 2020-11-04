Бизнес-ассоциации рисковых отраслей торговли требуют оставить потребителю кэшбек

Две бизнес-ассоциации, которые принимали участие в митинге легального бизнеса "Детенизация - это цивилизация" перед ВРУ 3 ноября, обратились к спикеру парламента Дмитрию Разумковк с публичным письмом, в котором выразили категорическое несогласие с отменой ВРУ детенизационных механизмов, уже проголосованных в прошлом году в законах 128 и 129, которые должны вступить в действие с начала следующего года.

Копия письма есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в письме директора ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" Софии Арасланова и директора общественного союза "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" Владимира Руденко речь идет об отсрочке до 2022 года нормы, которая направляет налоговую проверку по конкретной жалобе на нарушения, позволяя избежать проверок компаний сплошным порядком.

"В частности, недопустимым является перенесение срока вступления в действие механизма "кэшбек" и действенных штрафов для нарушителей налогового законодательства, которые предлагаются на рассмотрение депутатам в Законопроекте № 4313. Следствием игнорирования экономических проблем на самых рискованных рынках стало их разрастание до неконтролируемых объемов. Уже сейчас в тени находятся 23% продаж бытовой техники и электроники, а 10% оборота лечебных средств - фальсификат", - говорится в письме.

Авторы напомнили, что каналом сбыта нелегально ввезенных товаров является интернет - 72% (по результатам исследования компании "GFK Ukraine").

Представители легального бизнеса акцентировали внимание на том, что вследствие теневого импорта товаров бытовой техники и электроники в 2019 году государственный бюджет недополучил свыше 5 млрд грн только от таможенных поступлений.

"Перенос кэшбека не является обоснованным, поскольку он никоим образом не увеличивает фискальное давление на бизнес. Кэшбек - это точечный инструмент, он привлекая покупателей, будет способствовать контролю за выдачей чеков теми продавцами, которые их обязались давать по закону. Таким образом потенциал уже проведенной фискализации будет раскрыт полностью, что даст эффект как в бюджетных вступлениях, так и уменьшении доли тени в экономике. Добросовестный бизнес, который платит налоги ощутил негативные экономические последствия COVID-19, которыми обосновывается отсрочка кэшбека. И именно добросовестный бизнес требует своевременного внедрения кэшбека для уменьшения тени и выравнивания конкурентных условий на рынке", - считают в ассоциациях.

Свое несогласие выразили авторы письма и о переносе вступления в действие адекватного размера штрафа за невыдачу фискального чека.

"Много лет штраф за невыдачу чека был 1 гривна, что совершенно не препятствовало такому нарушению. Год назад был проголосован полноценный штраф в размере 100% стоимости товара. Для подготовки рынка и сглаживания перехода был предложен буферный период, во время которого действует штраф в 10% стоимости товара. За время действия переходного штрафа в 10% не было никакой информации о повышении давления на бизнес - свою буферную функцию 10% штраф выполнил. Но как превентивная мера для нарушителя он работать не может, несмотря на незначительный размер", - говорится в письме.

Представители бизнеса просят доработать соответствующим образом текст законопроекта № 4313 не допустив отката детенизационных механизмов, которые критически нужны в сложный для экономики и законопослушного бизнеса период.

Напомним, по исследованию компании "Рейтинг", 58% украинцев поддерживают инициативы по внедрению эффективных штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека. 62% одобряют возврат части денежных средств покупателю (кэшбек), если продавец не выдал фискальный чек на товар.

31 октября ГНС Украины сообщает на рынке торговли электроникой благодаря фискализации расчетов, проведенном в 2017 году, произошло значительное (в 2,3 раза) рост сумм НДС, уплаченных при реализации бытовой техники и электроники в конечных точках продаж - с 3,3 млрд грн в 2016 году до 7,4 млрд грн в 2017 году.