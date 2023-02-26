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Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл

Фото: десятки тіл знайшли на пляжі півдня Італії (twitter.com VoiceAllahabad)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, на пляжі півдня Італії було знайдено тіла людей, що загинули в результаті корабельної аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Щонайменше 43 людини, у тому числі новонароджена дитина, загинули внаслідок аварії корабля, коли вони намагалися висадитися на пляж у бурхливому морі.

Нагадаємо, в грудні попри всі заборони в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.

Ситуація з нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною не тільки в Італії. Так, поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.

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ІталіяКорабельна аварія