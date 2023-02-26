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Беженцы попали в кораблекрушение. На пляже юга Италии обнаружили десятки тел

Фото: десятки тел обнаружили на пляже юга Италии (twitter.com VoiceAllahabad)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, на пляже юга Италии были обнаружены тела людей, погибших в результате кораблекрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

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По меньшей мере, 43 человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли в результате кораблекрушения, когда они пытались высадиться на пляж в бурном море.

Напомним, в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной не только в Италии. Так, полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

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ИталияКораблекрушение