Біженці в Польщі та Німеччині: які виплати доступні українцям і як їх отримати

Яку допомогу надають біженцям у Польщі

Для того, щоб отримати соціальний захист у Польщі українці мають оформити Pesel UKR (аналог ідентифікаційного номера). Подати документи на нього потрібно одразу після прибуття в країну. Цей статус надає українцям право легально перебувати у Польщі, працевлаштовуватись, а також доступ до безкоштовної освіти і медицини.

Біженці з дітьми мають право на грошову допомогу "Сім'я 800+", яка передбачає 800 злотих (8 208 гривень) щомісяця на дитину, за умови, що вона відвідує польську школу. Втім, зараз у Польщі розглядають можливість зміни умов цієї програми. Зокрема, допомогу пропонують надавати тільки тим українцям, які офіційно працюють. Зараз можна подати заявку на новий період виплат за програмою "Сім'я 800+".

Раз на рік школярам, які навчаються у польських закладах, надають допомогу "Dobry Start", у рамках якої виплачують 300 злотих (3 171 гривня) для купівлі шкільного приладдя.

З липня 2024 року Польща скасувала одноразову допомогу новим біженцям у розмірі 300 злотих (3 171 гривня), які прибувають у країну, а також зняла виплати полякам 40 злотих (422 гривні) за день за проживання у них українців.

Важливо, що українці мають право виїжджати з Польщі на будь-який період, але для того, щоб не втратити виплати, цей термін не повинен перевищувати 30 днів.

Також зазначимо, що у Польщі хочуть запровадити спеціальну karty pobyty CUKR для українців зі статусом UKR, яка надасть можливість проживати і працювати у цій країні протягом 3 років. Зараз Pesel UKR надає таке право лише до 4 березня 2026 року. За попередніми оцінками, kartа pobyty CUKR стане доступною з середини цього року.

Для отримання тимчасового захисту у Польщі українцям треба оформити Pesel UKR (фото: Getty Images)

Які виплати передбачені у Німеччині

Безробітним біженцям у Німеччині виплачують соціальну допомогу Bürgergeld. На її розмір впливає вік і статус людини.

Сума виплат:

самотні дорослі і батьки-одинаки - 563 євро (24 361 гривня) щомісячно;

подружжя - по 506 євро на людину (21 894 гривні);

діти 14-17 років - 471 євро (20 380 гривень);

діти 6-13 років - 390 євро (16 875 гривень);

діти до 5 років - 357 євро (15 447 гривень).

Подати заявку на отримання допомоги Bürgergeld можна через Центри зайнятості. При цьому враховується загальний дохід родини, а саме: чоловіка чи дружини (при офіційній реєстрації шлюбу), партнера, якщо є спільна дитина, або якщо люди проживають разом більш як рік, а також дитини до 25 років, якщо вона проживає з батьками і не перебуває у шлюбі.

Після схвалення заявки гроші почнуть надходити на німецький рахунок у кінці місяця, тобто виплати на березень мають надійти у кінці лютого.

Важливо, що для отримання допомоги, люди повинні дотримуватись певних правил, зокрема, не виїжджати із зареєстрованого житла більш як на три тижні, також мають відвідувати мовні курси чи інші заходи, які підвищують робочу кваліфікацію.

Виплати можуть скасувати, якщо біженець приховує свої статки. Також, якщо людина відмовляється від запропонованої вакансії, яка відповідає її вмінням і кваліфікації, то розмір соціальної виплати зменшується на 30% протягом 3 місяців. Настільки ж можуть урізати виплату, якщо людина без вагомих підстав звільняється з роботи.

Поки українці перебувають у Німеччині під статусом тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, але цей термін згодом можуть продовжити.

У Німеччині перебуває понад 1,1 мільйона українців (фото: Getty Images)