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Статистика вражає. У Німеччині різко змінилась ситуація із працевлаштуванням біженців

Понеділок 24 лютого 2025 16:32
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Статистика вражає. У Німеччині різко змінилась ситуація із працевлаштуванням біженців Яка ситуація із працевлаштуванням біженців у Німеччині (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Німеччині збільшилась кількість працевлаштованих українців, у четвертому кварталі 2024 року їх число зросло до 43%. Такі дані наводить Федеральний інститут досліджень народонаселення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на N-TV.

Яка ситуація із працевлаштуванням українців у Німеччині

Федеральний інститут досліджень народонаселення, попри загальне погіршення ситуації на ринку праці, відзначив посилену інтеграцію українських біженців на німецький ринок праці. В останньому кварталі минулого року було працевлаштовано 43% біженців з України. Для порівняння, весною торік було лише 30%, а влітку 2022-го - 16%.

Згідно з дослідженням, все більше біженців, які раніше не могли працювати через відвідування мовних курсів, тепер виходять на ринок праці.

Ключовою проблемою залишається рівень знань німецької, оскільки часто це є обов'язковою умовою при працевлаштуванні. Хоча близько трьох чвертей українських біженців закінчили хоча б один мовний курс, лише 27% отримали сертифікат рівня B2, необхідний для багатьох професій.

Зазначимо, що Німеччина прийняла найбільше українців під час війни - понад 1,1 мільйона, із них майже 700 тисяч - люди працездатного віку.

Яку роботу пропонують українцям

Українцям у Німеччині без знання мови найчастіше пропонують низькокваліфіковану роботу, найбільше варіантів на складах, наприклад, пакування чаю Lipton, косметики Make up, шоколаду Mondelez тощо. За таку роботу обіцяють у межах 2,6 тисячі євро вже після вирахування податків.

Також є багато вакансій з працевлаштування прибиральником, в середньому там можна заробити 1,9 тисячі євро "чистими", посудомийникам пропонують від 1,4 тисячі євро, кухарям - від 3 тисяч євро.

Додамо, що з 2025 року виплати українським біженцям урізають до 30% протягом 3 місяців, якщо ті відмовляються від пропозиції роботи, яка відповідає їхнім вмінням та кваліфікації.

Раніше ми ділились думкою експертів щодо того, як вибори у Німеччині можуть вплинути на становище українських біженців.

Читайте також про те, що у Берлині відкриється український Unity Hub ("Центр єдності"), який надаватиме допомогу біженцям, які захочуть повернутися додому.

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