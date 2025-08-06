UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Біженці в Німеччині: скільки українців працюють, а скільки отримують соцдопомогу

Як змінилась ситуація із працевлаштуванням біженців у Німеччині (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Німеччині кількість українських біженців, які офіційно працюють і сплачують внески до системи соціального страхування, сягнула майже 272 тисяч осіб. Це на 80 тисяч більше, ніж торік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на DW.

Українські біженці в Німеччині

217 тисяч українців у ФРН офіційно зареєстровані як безробітні.

З них:

  • 58% шукають некваліфіковану роботу;
  • 36% - кваліфіковану;
  • 24 тисячі осіб проходять оплачувані курси професійної німецької мови.

Станом на березень 2025 року, 701 тисяча українців у Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги Bürgergeld. З них 502 тисячі - працездатного віку.

Зазначимо, що сума виплат за програмою Bürgergeld становить:

  • самотні дорослі і батьки-одинаки - 563 євро (24 361 гривня) щомісячно;
  • подружжя - по 506 євро на людину (21 894 гривні);
  • діти 14-17 років - 471 євро (20 380 гривень);
  • діти 6-13 років - 390 євро (16 875 гривень);
  • діти до 5 років - 357 євро (15 447 гривень).

Соцвиплати й дискусії влади

У 2024 році уряд ФРН виплатив українським біженцям 6,3 мільярда євро Bürgergeld. Наразі в німецькому суспільстві тривають дебати щодо доцільності подальших виплат цієї допомоги громадянам України, які ще не вийшли на ринок праці.

Зокрема, днями Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), запропонував припинити виплати громадянської допомоги українським біженцям у Німеччині. Замість цього він пропонує перевести їх на нижчі виплати - як для шукачів притулку.

Дана ініціатива вже викликала гостру реакцію соціал-демократів (СДПН). Вони вважають таку пропозицію нераціональною та шкідливою.

Читайте також про те, що з 2026 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку побиту CUKR. Вона дозволяє легально жити, працювати та користуватися соціальними послугами протягом 3 років.

Раніше ми писали про те, що нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News