Беженцы в Германии: сколько украинцев работают, а сколько получают соцпомощь

Украинские беженцы в Германии

217 тысяч украинцев в ФРГ официально зарегистрированы как безработные.

Из них:

58% ищут неквалифицированную работу;

36% - квалифицированную;

24 тысячи человек проходят оплачиваемые курсы профессионального немецкого языка.

По состоянию на март 2025 года, 701 тысяча украинцев в Германии имели право на получение социальной помощи Bürgergeld. Из них 502 тысячи - трудоспособного возраста.

Отметим, что сумма выплат по программе Bürgergeld составляет:

одинокие взрослые и родители-одиночки - 563 евро (24 361 гривна) ежемесячно;

супруги - по 506 евро на человека (21 894 гривны);

дети 14-17 лет - 471 евро (20 380 гривен);

дети 6-13 лет - 390 евро (16 875 гривен);

дети до 5 лет - 357 евро (15 447 гривен).

Соцвыплаты и дискуссии власти

В 2024 году правительство ФРГ выплатило украинским беженцам 6,3 миллиарда евро Bürgergeld. Сейчас в немецком обществе продолжаются дебаты о целесообразности дальнейших выплат этой помощи гражданам Украины, которые еще не вышли на рынок труда.

В частности, на днях Премьер-министр Баварии Маркус Седер, возглавляющий Христианско-социальный союз (ХСС), предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает перевести их на более низкие выплаты - как для искателей убежища.

Данная инициатива уже вызвала острую реакцию социал-демократов (СДПГ). Они считают такое предложение нерациональным и вредным.