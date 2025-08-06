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Беженцы в Германии: сколько украинцев работают, а сколько получают соцпомощь

Как изменилась ситуация с трудоустройством беженцев в Германии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Германии количество украинских беженцев, которые официально работают и платят взносы в систему социального страхования, достигло почти 272 тысяч человек. Это на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Украинские беженцы в Германии

217 тысяч украинцев в ФРГ официально зарегистрированы как безработные.

Из них:

  • 58% ищут неквалифицированную работу;
  • 36% - квалифицированную;
  • 24 тысячи человек проходят оплачиваемые курсы профессионального немецкого языка.

По состоянию на март 2025 года, 701 тысяча украинцев в Германии имели право на получение социальной помощи Bürgergeld. Из них 502 тысячи - трудоспособного возраста.

Отметим, что сумма выплат по программе Bürgergeld составляет:

  • одинокие взрослые и родители-одиночки - 563 евро (24 361 гривна) ежемесячно;
  • супруги - по 506 евро на человека (21 894 гривны);
  • дети 14-17 лет - 471 евро (20 380 гривен);
  • дети 6-13 лет - 390 евро (16 875 гривен);
  • дети до 5 лет - 357 евро (15 447 гривен).

Соцвыплаты и дискуссии власти

В 2024 году правительство ФРГ выплатило украинским беженцам 6,3 миллиарда евро Bürgergeld. Сейчас в немецком обществе продолжаются дебаты о целесообразности дальнейших выплат этой помощи гражданам Украины, которые еще не вышли на рынок труда.

В частности, на днях Премьер-министр Баварии Маркус Седер, возглавляющий Христианско-социальный союз (ХСС), предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает перевести их на более низкие выплаты - как для искателей убежища.

Данная инициатива уже вызвала острую реакцию социал-демократов (СДПГ). Они считают такое предложение нерациональным и вредным.

Читайте также о том, что с 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.

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