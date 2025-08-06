Беженцы в Германии: сколько украинцев работают, а сколько получают соцпомощь

В Германии количество украинских беженцев, которые официально работают и платят взносы в систему социального страхования, достигло почти 272 тысяч человек. Это на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
217 тысяч украинцев в ФРГ официально зарегистрированы как безработные.
Из них:
По состоянию на март 2025 года, 701 тысяча украинцев в Германии имели право на получение социальной помощи Bürgergeld. Из них 502 тысячи - трудоспособного возраста.
Отметим, что сумма выплат по программе Bürgergeld составляет:
В 2024 году правительство ФРГ выплатило украинским беженцам 6,3 миллиарда евро Bürgergeld. Сейчас в немецком обществе продолжаются дебаты о целесообразности дальнейших выплат этой помощи гражданам Украины, которые еще не вышли на рынок труда.
В частности, на днях Премьер-министр Баварии Маркус Седер, возглавляющий Христианско-социальный союз (ХСС), предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает перевести их на более низкие выплаты - как для искателей убежища.
Данная инициатива уже вызвала острую реакцию социал-демократов (СДПГ). Они считают такое предложение нерациональным и вредным.
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