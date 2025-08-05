Німецька влада посварилася через гроші для біженців з України: у чому суть

Про це повідомляє РБК-Україна .

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), запропонував припинити виплати громадянської допомоги українським біженцям у Німеччині. Замість цього він пропонує перевести їх на нижчі виплати - як для шукачів притулку.

Дана ініціатива вже викликала гостру реакцію соціал-демократів (СДПН). Вони вважають таку пропозицію нераціональною та шкідливою.

Так, на глибоке переконання Седера, надмірна підтримка для українців створює нерівні умови та демотивує до працевлаштування. Седер вважає, що це несправедливо щодо інших категорій біженців.

Реакція СДПН

Віце-канцлер Ларс Клінгбайль (СДПН): назвав пропозицію "непродуктивною" і такою, що не сприяє спільному курсу уряду.

Коаліційна угода передбачає збереження громадянської допомоги для українських біженців - уряд має діяти відповідно до досягнутих домовленостей.

Дірк Візе, депутат СДПН, підкреслив, що очікуваної економії не буде, натомість зросте адміністративне навантаження на місцеві органи влади. Це створить «ефект переливання з кишені в кишеню».

В свою чергу представник ХДС Торстен Фрай підтримав ініціативу Седера частково - визнав, що це питання варте дискусії, однак зміни можливі лише за згодою всіх учасників коаліції.

Як бачимо, пропозиція Седера відкрила новий фронт дебатів у німецькому уряді. Вона вже викликала політичне напруження в коаліції та поставила під сумнів стабільність узгодженого підходу до соціальної підтримки українських біженців.