Біженці в Канаді. Як українцям переїхати і які виплати дає країна
Після початку повномасштабного вторгнення до Канади переїхали 286 тисяч українців, станом на кінець весни. Окремої програми біженства для наших громадян немає, але вони можуть скористатись звичними програмами переїзду.
РБК-Україна розпитало спеціаліста імміграційного відділу компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Олексія Джуру про те, яку допомогу надають біженцям у цій країні.
Чи важко отримати статус біженця
"Українці зараз можуть переїжджати в Канаду за звичайними програмами: працевлаштування, імміграції, возз’єднання сім’ї і т. д. Отримання статусу біженця – це окрема серйозна процедура, яка передбачає судовий процес і позитивне рішення Ради Імміграції та Біженства Канади (Immigration and Refugee Board of Canada)", – пояснює Джура.
За його словами, статус біженця в Канаді отримати вкрай важко. Для цього потрібно мати дуже вагомі підстави й пройти складний судовий процес. Зараз на розгляді 156 032 заяв.
"Сам процес отримання статусу біженства в Канаді передбачає очікування рішення на території Канади. Після отримання статусу біженця потрібно отримати спеціальний документ (Refugee Travel Document), який дає можливість подорожувати. Потрібно зважати, що є заборона на подорожі до країни громадянства або країни-агресора", – каже експерт.
Українці зараз можуть переїжджати в Канаду за звичайними програмами: працевлаштування, імміграції, возз’єднання сім’ї і т.д. (фото: Getty Images)
Яку допомогу надають в Канаді біженцям
"Розгляд заяви на біженство в Канаді проходить кілька етапів. Після отримання підтвердження про початок розгляду заяви на біженство відкривається доступ до послуг охорони здоров’я, фінансової підтримки і т. д.", – говорить Джура.
Допомога надається тим біженцям, яких Уряд Канади приймає з-за кордону. Біженці, які подають свої заяви з території Канади, можуть розраховувати на грошову допомогу, якщо мають особливі потреби або визначаються Урядом, як такі особи, що потребують спеціальної підтримки.
Сума допомоги залежить від кількості членів сім’ї прохача, а також потреб. Виплати, зазвичай, тривають протягом року. Окремо різна додаткова допомога може надаватися від провінцій.
"Найвищу допомогу отримують біженці, яких Канада переміщує з-за кордону. Наприклад, 1 особа без сім’ї може розраховувати на допомогу на продукти – 228.67 CAD, базовий одяг – 380.18 CAD, зимовий одяг – 177.42 CAD, на домашнє господарство – 627.30 CAD, меблі – 1620.53 CAD та інші одноразові виплати. Щомісячні виплати нараховуються для харчування, проїзду, оренди житла, і залежать від життєвої ситуації кожної особи", – каже експерт.
Також біженці в Канаді можуть отримати робочий дозвіл для легальної роботи. Є різні організації, які допомагають їм з працевлаштуванням.
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