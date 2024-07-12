Робота у Канаді: які вакансії доступні українцям та скільки можна заробляти

Українці, які приїхали до Канади за програмою CUAET , отримали право на пошук роботи після прибуття. Для людей з України доступні різноманітні вакансії – як зі знанням мови, так і без.

На яку роботу можна влаштуватися у Канаді та яка оплата праці на старті, РБК-Україна розповів директор з розвитку компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Микола Галіняк .

Наскільки складно знайти роботу в Канаді

Пошук роботи в Канаді залежить від багатьох факторів, але два основні – досвід і рівень англійської мови, розповідає фахівець.

"Ринок праці Канади потребує робітничих спеціальностей, працівників з догляду, IT-спеціалістів, працівників сільського господарства, далекобійників", – зазначає Микола Галіняк.

Для старту в Канаді краще обирати невеликі міста і містечка – там рівень зарплат і вартість життя будуть в гарному балансі.

"Також варто зважати на свою спеціальність і насиченість місцевого ринку праці вакансіями. Для прикладу: якщо шукач – це механік сільськогосподарської техніки з 10-річним досвідом, тоді великий вибір вакансій буде в Саскачевані, Альберті і Манітобі. Їхати у велике місто для пошуку роботи механіком сільськогосподарської техніки не актуально. Для айтівця слід обирати місто, незалежно від провінції", – звертає увагу експерт.

Високий рівень знання англійської мови може прямо впливати на рівень посади і зарплати в Канаді. Знання мови також потрібне для отримання місцевих сертифікатів, ліцензій, прав.

"Варто брати до уваги, що на канадському ринку праці потрібно конкурувати за робочі місця не тільки з канадцями, але і з мігрантами з усього світу", – додає він.

Фото: Українці, які прибули до Канади за програмою CUAET (gettyimages.com)

Які вакансії пропонують українцям

Для українців доступні різноманітні вакансії. Шукачі без знання англійської мови і професійного досвіду можуть претендувати на вакансії на фабриках і заводах, складах, у прибиранні, зазначає Микола Галіняк.

"Досвідчені українські будівельники, м’ясники, далекобійники, працівники найрізноманітніших ферм, фахівці сфери краси мають дуже гарну репутацію в Канаді, і завжди можуть собі знайти відмінні пропозиції на канадському ринку праці", – розповідає представник компанії з працевлаштування.

Українські "офісні" спеціалісти теж затребувані в Канаді, але для них ключовий фактор успіху – високий рівень володіння англійською мовою.

"ІТ-фахівці досить легко працевлаштовуються за умови хорошого портфоліо, попереднього досвіду роботи на "західний" ринок, і, за умови високо рівня володіння англійською мовою", – звертає увагу спеціаліст.

Українцям із візами CUAET легше знайти роботу, ніж мігрантам

Для запрошення на роботу в Канаду мігрантів з України, як і з інших країн, роботодавці повинні отримувати дозволи, розповідає Микола Галіняк. Дозвіл можна отримати для працевлаштування до конкретного роботодавця або переїхати до Канади незалежно від роботодавця.

"В останньому випадку варто користуватися системою підрахунку балів Express Entry Canada. Великі шанси отримати запрошення на роботу мають фахівці галузей, де є нестача працівників", –пояснює він.

Натомість українці і члени їхніх родин, які приїхали до Канади за програмою CUAET, є тимчасовими резидентами з правом на легальне працевлаштування або навчання. Візи і дозволи отримувалися незалежно від запрошення від роботодавця чи системи нарахування балів Express Entry Canada.

Спрощена процедура передбачала отримання "відкритих" робочих дозволів (open work permits). Такий тип дозволів давав можливість приїжджати до Канади і шукати роботодавця вже на місці.

"Оплата праці в обох випадках буде однакова. Оплата праці залежить від посади і провінції. Є провінції, де зарплати нижчі – наприклад Атлантичні провінції, Саскачеван. Провінції з трохи вищими зарплатами – Британська Колумбія, Онтаріо, Альберта. Основний критерій – рівень розвитку місцевої економіки. У провінціях з вищими зарплатами будуть більші витрати на проживання", – зауважує фахівець.

Фото: Підтримка України у Канаді (gettyimages.com)

На які зарплати можуть розраховувати українці після приїзду до Канади

Якщо працівник у Канаді перебуває легально і офіційно працевлаштований, то може розраховувати на належну оплату своєї роботи. Некваліфікований працівник, який влаштовується на свою першу роботу в Канаді, і не має гарного рівня англійської мови, може розраховувати на мінімальну годинну ставку.

"Найнижча серед провінцій зараз у Саскачевані – 14,00 канадських доларів за годину та Альберті – 15 канадських доларів за годинуа. Якщо галузь регулюється на федеральному рівні (наприклад, місцева пошта – Canada Post Corporation), – то мінімальна зарплата вже буде 17,30 канадських доларів за годину", – звертає увагу Микола Галіняк.

Зарплата також може рахуватися залежно від виробітку. Наприклад, далекобійники мають певний рівень годинної ставки, додаткові надбавки за кілометраж, різну систему стимулювання за відмінну роботу.

"Зазвичай роботодавці з репутацією роблять все можливе, щоб зберегти своїх працівників на довгострокову перспективу. У такому разі можна розраховувати на бонуси, участь у корпоративних заходах, періодичний перегляд зарплат. Така практика притаманна не тільки великим міжнародним корпораціям, але і для м’ясокомбінатів чи будівельних компаній з репутацією", - ділиться інформацією експерт.

Він додає: якщо після приїзду до Канади годинна оплата праці становить 25-30 канадських доларів за годину – це вдалий старт. Висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем англійської мови мають, зазвичай, не нижче 40 доларів на годину.

Зарплати на рівні менеджерів найвищих позицій вимірюються річними ставками (можуть обговорюватися додаткові бонуси за річними чи квартальними показниками успішності).

"У практиці нашої компанії мали вакансію операційного менеджера на підприємстві середньої величини з переробки риби. Для цієї вакансії передбачалася річна ставка 120 000 канадських доларів, додатково бонуси за показники успішності. Найвагоміші критерії відбору: досвід, високий рівень англійської мови, відповідна освіта (української освіти було достатньо). І це на канадському ринку праці не найвищі зарплатні цифри для менеджменту найвищих ланок", – ділиться фахівець.

Усі зарплати в Канаді вказуються до вирахування податків. Щорічно частину податків можна повертати. Також у Канаді діє диференційована система ставок податку на прибуток – що вища річна зарплата, то вищий податок потрібно буде сплачувати.

Експерт радить завжди зважати на репутацію роботодавця при пошуку роботи і завжди уважно читати контракт на працевлаштування.

"З досвіду наших клієнтів, початок життя після переїзду в Канаду починається по-різному щодо перших робіт і зарплат. Отримання статусу постійного резидента, а потім і громадянства, відкриває набагато більше можливостей. Цей процес займає 3-5 років, залежно від індивідуального шляху після переїзду в Канаду", – зазначає Микола Галіняк.