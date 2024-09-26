Беженцы в Канаде. Как украинцам переехать и какие выплаты дает страна

После начала полномасштабного вторжения в Канаду переехали 286 тысяч украинцев, по состоянию на конец весны. Отдельной программы беженства для наших граждан нет, но они могут воспользоваться обычными программами переезда.

РБК-Украина расспросило специалиста иммиграционного отдела компании по трудоустройству в Канаде MV Group Алексея Джуру о том, какую помощь оказывают беженцам в этой стране.

Трудно ли получить статус беженца

"Украинцы сейчас могут переезжать в Канаду по обычным программам: трудоустройство, иммиграции, воссоединение семьи и т.д. Получение статуса беженца – это отдельная серьезная процедура, предусматривающая судебный процесс и положительное решение Совета Иммиграции и Беженства Канады (Immigration and Refugee Board of Canada)", – объясняет Джура.

По его словам, статус беженца в Канаде получить очень тяжело. Для этого нужно иметь очень веские основания и пройти сложный судебный процесс. Сейчас на рассмотрении 156 032 заявлений.

"Сам процесс получения статуса беженца в Канаде предполагает ожидание решения на территории Канады. После получения статуса беженца нужно получить специальный документ (Refugee Travel Document), который дает возможность путешествовать. Нужно учитывать, что есть запрет на путешествия в страну гражданства или страну-агрессор", – говорит эксперт.

Украинцы сейчас могут переезжать в Канаду по обычным программам: трудоустройство, иммиграции, воссоединение семьи и т.д. (фото: Getty Images)

Какую помощь оказывают в Канаде беженцам

"Рассмотрение заявления на беженство в Канаде проходит несколько этапов. После получения подтверждения о начале рассмотрения заявления на беженство открывается доступ к услугам здравоохранения, финансовой поддержке и т.д.", – говорит Джура.

Помощь оказывается тем беженцам, которых Правительство Канады принимает из-за границы. Беженцы, которые подают свои заявления с территории Канады, могут рассчитывать на денежную помощь, если имеют особые нужды или определяются Правительством, как лица, нуждающиеся в специальной поддержке.

Сумма помощи зависит от количества членов семьи просителя, а также от потребностей. Выплаты, как правило, длятся в течение года. Отдельно разная дополнительная помощь может предоставляться от провинций.

"Самую большую помощь получают беженцы, которых Канада перемещает из-за границы. Например, 1 человек без семьи может рассчитывать на пособие на продукты – 228.67 CAD, базовую одежду – 380.18 CAD, зимнюю одежду – 177.42 CAD, на домашнее хозяйство – 627.30 CAD, мебель – 1620.53 CAD и другие одноразовые выплаты. Ежемесячные выплаты начисляются для питания, проезда, аренды жилья и зависят от жизненной ситуации каждого лица", – говорит эксперт.

Также беженцы в Канаде могут получить рабочее разрешение на легальную работу. Есть разные организации, которые помогают им с трудоустройством.