Бійці ЗСУ знищили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (відео)

Збройні сили України на Авдіївському напрямку виявили п'ять ворожих дронів. Процес їхнього знищення вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.
Бійцям вдалося виявити три російські дрони-камікадзе "Ланцет" і два розвідувальні безпілотники ZALA.
"На відео - бойова робота зенітників 47 окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українським воїнам вдалося ліквідувати ворожі цілі на Авдіївському напрямку.
З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.
При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.
Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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