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Бойцы ВСУ уничтожили пять российских дронов на Авдеевском направлении (видео)

Архивное фото: Бойцы ВСУ уничтожили пять российских дронов на Авдеевском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении обнаружили пять вражеских дронов. Процесс их уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду .

Бойцам удалось обнаружить три российских дрона-камикадзе "Ланцет" и два разведывательных беспилотника ZALA.

"На видео - боевая работа зенитчиков 47 отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским воинам удалось ликвидировать вражеские цели на Авдеевском направлении.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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