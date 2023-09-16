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Бійці ЗСУ показали відео знищення російських Бук-М3 у Світлодарську

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області Збройні сили України знищили два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, сьогодні близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин.  

Тим часом на Запорізькому напрямку прикордонники збили російський безпілотник, який терористи "обладнали" пляшкою з саморобною вибухівкою.

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СветлодарскВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ