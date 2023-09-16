RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ВСУ показали видео уничтожения российских Бук-М3 в Светлодарске

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.

Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СветлодарскВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ