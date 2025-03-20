Бійці Третьої штурмової взяли росіянина в полон за допомогою шоколадки (відео)

Як повідомляють у пресслужбі Третьої штурмової, коли російський солдат побачив, як від скидів летять голови його соратників, він почав просити помилування.

"Так, замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", - повідомили військові.

Дрон вивів окупанта на українські позиції, де його затримали та взяли в полон.