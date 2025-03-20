Бойцы Третьей штурмовой взяли россиянина в плен с помощью шоколадки (видео)

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины использовали неожиданную стратегию для взятия в плен российского солдата. Для этого военным понадобилась шоколадка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление третьей отдельной штурмовой бригады.
Как сообщают в пресс-службе Третьей штурмовой, когда российский солдат увидел, как от сбросов летят головы его соратников, он начал просить помилования.
"Так, вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой", - сообщили военные.
Дрон вывел оккупанта на украинские позиции, где его задержали и взяли в плен.
Украинские бойцы продолжают успешно брать в плен российских солдат на разных направлениях фронта, что позволяет пополнять обменный фонд для возвращения наших защитников домой.
Одной из последних операций стало задержание пяти российских военных во время спецоперации на передовой. Эти пленные теперь пополнят обменный фонд, что поможет вернуть домой украинских героев.
На Курском направлении украинские десантники также успешно взяли в плен группу военных армии РФ.
Еще одна удачная операция была проведена бойцами ССО ВСУ под Покровском, где взяли в плен девять российских военных. В этот раз спецназовцы не только задержали врагов, но и оказали медицинскую помощь раненым пленным.
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