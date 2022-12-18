Бійці тероборони збили російську ракету Х-101 з трофейного кулемета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Захисники розповідають, що під час останньої ракетної атаки росіян вони знаходилися на бойовому завдання за кілометр від енергетичного об'єкта. Ворожу ракету збили зі звичайного кулемета Калашникова. Після чого вона впала, не долетівши 400 метрів до об'єкта енергетики.

"До речі, "щасливий" кулемет, який розтрощив ракету орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів - трофейний, його українські захисники захопили під час боїв на сході", - йдеться у повідомленні.