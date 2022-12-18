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Бійці тероборони збили російську ракету Х-101 з трофейного кулемета

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Україна, Неділя 18 грудня 2022 15:09
Бійці тероборони збили російську ракету Х-101 з трофейного кулемета Фото: тероборона збила російську ракету з трофейного кулемета (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці територіально оборони збили російську ракету Х-101 з трофейного кулемета. Вона впала неподалік від важливого енергооб'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Захисники розповідають, що під час останньої ракетної атаки росіян вони знаходилися на бойовому завдання за кілометр від енергетичного об'єкта. Ворожу ракету збили зі звичайного кулемета Калашникова. Після чого вона впала, не долетівши 400 метрів до об'єкта енергетики.

"До речі, "щасливий" кулемет, який розтрощив ракету орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів - трофейний, його українські захисники захопили під час боїв на сході", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська під час останньої атаки випустили по Україні 76 ракет, проте сили ППО збили близько 60 ворожих цілей.

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