Бойцы терробороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета

Бойцы территориальной обороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета. Она упала недалеко от важного энергообъекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Защитники рассказывают, что во время последней ракетной атаки россиян они находились на боевом задании в километре от энергетического объекта. Вражескую ракету сбили с обычного пулемета Калашникова. После чего она упала, не долетев 400 метров до объекта энергетики.

"Кстати, "счастливый" пулемет, разбивший ракету ориентировочной стоимостью свыше 1 млн долларов - трофейный, его украинские защитники захватили во время боев на востоке", - говорится в сообщении.