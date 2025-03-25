Бійці тактичної групи "Вугледар" завдали удару по колоні техніки росіян на фронті

Військові тактичної групи "Вугледар" продовжують успішно діяти на Південно-донецькому напрямку, знищуючи техніку росіян.

Нещодавно українська аеророзвідка виявила велику колону російської техніки, в якій брали участь понад 20 одиниць, включно з танками, броньованими машинами та бронеавтомобілями.

За допомогою ударів артилерії, РСЗВ та FPV дронів бійці завдали серйозних втрат ворогу. За останній тиждень на цьому напрямку загинуло 645 російських солдатів, ще 596 було поранено.

Крім того, внаслідок операцій групи "Вугледар" знищено:

16 танків і броньованих машин,

122 автомобілі, мотоцикли та баггі,

10 безпілотників,

2 артилерійські установки,

2 склади боєприпасів.

Також бійці показали відео знищення російської техніки, на якому видно, як колона техніки горить під ударами українських військових.