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Бойцы тактической группы "Угледар" нанесли удар по колонне техники россиян на фронте

Фото: ВСУ нанесли удар по российской колонне техники (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Бойцы тактической группы "Угледар" уничтожили более 16 единиц российской техники. За неделю на Южно-донецком направлении погибли сотни оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу тактической группы "Угледар".

Военные тактической группы "Угледар" продолжают успешно действовать на Южно-донецком направлении, уничтожая технику россиян.

Недавно украинская аэроразведка обнаружила большую колонну российской техники, в которой участвовали более 20 единиц, включая танки, бронированные машины и бронеавтомобили.

С помощью ударов артиллерии, РСЗО и FPV дронов бойцы нанесли серьезные потери врагу. За последнюю неделю на этом направлении погибло 645 российских солдат, еще 596 были ранены.

Кроме того, в результате операций группы "Угледар" уничтожено:

  • 16 танков и бронированных машин,
  • 122 автомобиля, мотоцикла и багги,
  • 10 беспилотников,
  • 2 артиллерийские установки,
  • 2 склада боеприпасов.

Также бойцы показали видео уничтожения российской техники, на котором видно, как колонна техники горит под ударами украинских военных.

Потери России в войне

За последние сутки, с 24 на 25 марта, российские войска потеряли 1180 солдат, 3 реактивные системы залпового огня и 98 единиц автомобильной техники.

Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2025 года ориентировочно составляют: личный состав - около 905 940 человек уничтожено.

В Воздушных силах рассказали о модернизации россиянами своих БпЛА для недопущения их перехвата украинскими системами РЭБ.

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