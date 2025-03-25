Бойцы тактической группы "Угледар" нанесли удар по колонне техники россиян на фронте

Военные тактической группы "Угледар" продолжают успешно действовать на Южно-донецком направлении, уничтожая технику россиян.

Недавно украинская аэроразведка обнаружила большую колонну российской техники, в которой участвовали более 20 единиц, включая танки, бронированные машины и бронеавтомобили.

С помощью ударов артиллерии, РСЗО и FPV дронов бойцы нанесли серьезные потери врагу. За последнюю неделю на этом направлении погибло 645 российских солдат, еще 596 были ранены.

Кроме того, в результате операций группы "Угледар" уничтожено:

16 танков и бронированных машин,

122 автомобиля, мотоцикла и багги,

10 беспилотников,

2 артиллерийские установки,

2 склада боеприпасов.

Также бойцы показали видео уничтожения российской техники, на котором видно, как колонна техники горит под ударами украинских военных.