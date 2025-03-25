Бойцы тактической группы "Угледар" нанесли удар по колонне техники россиян на фронте

Бойцы тактической группы "Угледар" уничтожили более 16 единиц российской техники. За неделю на Южно-донецком направлении погибли сотни оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу тактической группы "Угледар".
Военные тактической группы "Угледар" продолжают успешно действовать на Южно-донецком направлении, уничтожая технику россиян.
Недавно украинская аэроразведка обнаружила большую колонну российской техники, в которой участвовали более 20 единиц, включая танки, бронированные машины и бронеавтомобили.
С помощью ударов артиллерии, РСЗО и FPV дронов бойцы нанесли серьезные потери врагу. За последнюю неделю на этом направлении погибло 645 российских солдат, еще 596 были ранены.
Кроме того, в результате операций группы "Угледар" уничтожено:
Также бойцы показали видео уничтожения российской техники, на котором видно, как колонна техники горит под ударами украинских военных.
За последние сутки, с 24 на 25 марта, российские войска потеряли 1180 солдат, 3 реактивные системы залпового огня и 98 единиц автомобильной техники.
Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2025 года ориентировочно составляют: личный состав - около 905 940 человек уничтожено.
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