Бійці "Свободи Росії" знищили російський комплекс "Муром-П" у Бєлгородській області

Легіонери уточнили, що комплекс було ліквідовано у населеному пункті Дронівка.

""Муром-П" має теплак та камеру із зумом, працює автономно та "змальовує" техніку та людей на відстані до 10 км. Точніше, змалював", - розповіли військові.

Як знищили комплекс

У ЛСР зазначили, що "Муром-П" був атакований завдяки пілотам взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" з РУБпАК Легіону. Бійці додали, що внаслідок удару комплексу "буквально зірвало вежу".

Також легіонери опублікували відео знищення цього комплексу дальньої візуальної розвідки.

Операції ЛСР та рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня ЛСР оголосив про новий рейд.Там відбувалися бої з окупантами. Також бійці розповіли, що під час операції виконали поставлені завдання у Бєлгородській області, де завдали ворогові втрати.