Бійці ЛСР проводять операцію у Росії. Триває бій

Російські повстанці проводять рейд на території Бєлгородської області в четвер 28 вересня. У ході операції продовжуються бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Легіону "Свобода Росії".

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області", - йдеться у заяві.

Також представники ЛСР зазначили, що серед їхніх бійців поранених та загиблих немає, і додали, що робота ведеться "за планом".

Так вони відреагували на повідомлення, що раніше сьогодні з'явилися в оперативному штабі Бєлгородської області про бій між російськими прикордонниками та нібито "українською ДРГ" на лінії розмежування.

У цій заяві обговорювалася інформація про нібито захід "групи диверсантів" у районі населених пунктів Старосілля та Теребрено.

"Прикордонники спільно з іншими силовими структурами вступили в бій на лінії розмежування. Нагадаємо, у селі Старосілля введено режим НС. Жителів села відселили у жовтні минулого року. Ніхто зараз там не проживає", - цитували повідомлення Telegram-канали.

Також у ЛСР зазначили, що "продовжують зачистку нашого будинку від путінської скверни".

"Триває бій, усі деталі після", - додали у Легіоні.

Транскордонні рейди російських добровольців

Нагадаємо, на початку червня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися з окупантами.

У ході операцій добровольці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Також бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Крім того, за кілька днів представники РДК заявили про проведення вогневого рейду в прикордонній смузі РФ.