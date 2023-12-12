Бойцы "Свободы России" уничтожили российский комплекс "Муром-П" в Белгородской области

Бойцы Легиона "Свобода России" (ЛСР), которые сражаются на стороне Украины, уничтожили в Белгородской области (РФ) вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЛСР.
Легионеры уточнили, что комплекс был ликвидирован в населенном пункте Дроновка.
""Муром-П" имеет теплак и камеру с зумом, работает автономно и "срисовывает" технику и людей на расстоянии до 10 км. Точнее, срисовывал", - рассказали военные.
В ЛСР отметили, что "Муром-П" был атакован благодаря пилотам взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" из РУБпАК Легиона. Бойцы добавили, что в результате удара комплексу "буквально сорвало башню".
Также легионеры опубликовали видео уничтожения этого комплекса дальней визуальной разведки.
Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.
Ранее сообщалось, что 28 сентября ЛСР объявил о новом рейде. Там проходили бои с оккупантами. Также бойцы рассказали, что в ходе операции выполнили поставленные задачи в Белгородской области, где нанесли врагу потери.
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