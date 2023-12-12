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Бойцы "Свободы России" уничтожили российский комплекс "Муром-П" в Белгородской области

Фото: бойцы легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы Легиона "Свобода России" (ЛСР), которые сражаются на стороне Украины, уничтожили в Белгородской области (РФ) вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЛСР.

Легионеры уточнили, что комплекс был ликвидирован в населенном пункте Дроновка. 

""Муром-П" имеет теплак и камеру с зумом, работает автономно и "срисовывает" технику и людей на расстоянии до 10 км. Точнее, срисовывал", - рассказали военные.

Как уничтожили комплекс

В ЛСР отметили, что "Муром-П" был атакован благодаря пилотам взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" из РУБпАК Легиона. Бойцы добавили, что в результате удара комплексу "буквально сорвало башню".

Также легионеры опубликовали видео уничтожения этого комплекса дальней визуальной разведки.

Операции ЛСР и рейды на территорию России

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

Ранее сообщалось, что 28 сентября ЛСР объявил о новом рейде. Там проходили бои с оккупантами. Также бойцы рассказали, что в ходе операции выполнили поставленные задачи в Белгородской области, где нанесли врагу потери.

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