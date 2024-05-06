Бійці ССО знищили склади палива та боєприпасів окупантів і показали відео

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що за добу було зафіксовано 87 бойових зіткнень. Ворог завдав по Україні 69 авіаційних ударів.

Також повідомлялося, що загальні втрати російської армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 475 300 солдатів.

А Інститут вивчення війни у своєму звіті вказав, що Сили оборони України розширили позиції на лівому березі Херсонської області, зокрема в Кринках, а також відновили позиції в Невельському біля Авдіївки.

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