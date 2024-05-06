Бойцы ССО уничтожили склады топлива и боеприпасов оккупантов и показали видео

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что за сутки было зафиксировано 87 боевых столкновений. Враг нанес по Украине 69 авиационных ударов.

Также сообщалось, что общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат.

Институт изучения войны в своем отчете указал, что Силы обороны Украины расширили позиции на левом берегу Херсонской области, в частности в Крынках, а также восстановили позиции в Невельском возле Авдеевки.

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