Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1040 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 475 300 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків, 34 ББМ та 38 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 475300 (+1040) осіб ліквідовано;

танків - 7380 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 14213 (+34) од.;

артилерійських систем - 12250 (+38) од.;

РСЗВ - 1057 од.;

засоби ППО - 791 (+1) од.;

літаків - 349 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9683 (+47) од.;

крилаті ракети - 2148 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16477 (+59) од.;

спеціальна техніка - 2008 (+6) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти, зокрема, тиснуть на Сили оборони України на трьох напрямках у Донецькій області.