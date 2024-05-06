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Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Понеділок 06 травня 2024 07:48
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Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1040 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 475 300 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків, 34 ББМ та 38 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 475300 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків - 7380 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 14213 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 12250 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1057 од.;
  • засоби ППО - 791 (+1) од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9683 (+47) од.;
  • крилаті ракети - 2148 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16477 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 2008 (+6) од.

Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти, зокрема, тиснуть на Сили оборони України на трьох напрямках у Донецькій області.

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Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
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