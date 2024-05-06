Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1040 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 475 300 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків, 34 ББМ та 38 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 475300 (+1040) осіб ліквідовано;
- танків - 7380 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 14213 (+34) од.;
- артилерійських систем - 12250 (+38) од.;
- РСЗВ - 1057 од.;
- засоби ППО - 791 (+1) од.;
- літаків - 349 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9683 (+47) од.;
- крилаті ракети - 2148 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16477 (+59) од.;
- спеціальна техніка - 2008 (+6) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.
У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти, зокрема, тиснуть на Сили оборони України на трьох напрямках у Донецькій області.
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