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Бійці ССО знищили два РЕБи росіян в районі Бахмута (відео)

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Бахмут, Вівторок 25 липня 2023 09:48
Бійці ССО знищили два РЕБи росіян в районі Бахмута (відео) Фото: бійці ССО знищили два РЕБи росіян в районі Бахмута Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБи) "Тірада" та "Леєр-2" знищили аеророзвідники одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

"Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало навели та скорегували артилерію Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Військові додали, що загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей.

"Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - додали бійці ССО.

Разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці і живій силі, а й знищують засоби спостереження противника.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок вівторка, 25 липня, ЗСУ ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем. Загальна кількість втрат у живій силі з початку вторгнення РФ в Україну становить 243 220 окупантів.

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