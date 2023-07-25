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Бойцы ССО уничтожили два РЭБа россиян в районе Бахмута (видео)

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Бахмут, Вторник 25 июля 2023 09:48
Бойцы ССО уничтожили два РЭБа россиян в районе Бахмута (видео) Фото: бойцы ССО уничтожили два РЭБа россиян в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБы) "Тирада" и "Леер-2" уничтожили аэроразведчики одного из подразделений ССО Украины. Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

"Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию сил обороны", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей.

"Помимо комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", - добавили бойцы ССО.

Вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

Потери РФ в Украине

По данным на утро вторника, 25 июля, ВСУ ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем. Общее количество потерь в живой силе с начала вторжения РФ в Украину составляет 243 220 оккупантов.

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