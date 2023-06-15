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Бійці ССО взяли в полон трьох росіян на Донбасі. "Не знали", навіщо їх відправили в Україну

Фото: трьох окупантів взяли в полон бійці ССО на Донецькому напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нещодавно бійці Сил спеціальних операцій (ССО) поповнили обмінний фонд трьома росіянами, яких взяли в полон на Донецькому напряму. Всі троє нібито не знали, навіщо їх відправляють в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram CCO.

За даними військових, це сталося під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку.

"Один із них - засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України. За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу", - йдеться в повідомленні.

При чому, під час спілкування, з'ясувалось, що ніхто з полонених росіян, нібито не знав, навіщо їв відправляли в Україну.

"Я не знал куда мы едем", - каже один із окупантів. Але бійці ССО кажуть, що подібне каже кожен з полонених.

"І так, як один, немов за методичкою. Не знаю чого приїхав, не знаю звідки", - каже один з бійців ССО.

Ситуація на фронті на ранок 15 червня

За даними Генштабу, Росія зосереджує свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках - за минулу добу сталося 49 бойових зіткнень. Як пише Інститут вивчення війни, українські військові завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації, яка розміщувалася в районі Кремінної Луганської області. За добу ЗСУ знищили 580 окупантів та гелікоптер РФ.

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