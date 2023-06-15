Бойцы ССО взяли в плен трех россиян в Донбассе. "Не знали", зачем их отправили в Украину

Недавно бойцы Сил специальных операций (ССО) пополнили обменный фонд тремя россиянами, взятыми в плен на Донецком направлении. Все трое вроде бы не знали, зачем их отправляют в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram CCO.
По данным военных, это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении.
"Один из них - осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу", - говорится в сообщении.
При чем, во время общения, выяснилось, что никто из пленных россиян, якобы, не знал, зачем их отправляли в Украину.
"Я не знал, куда мы едем", - говорит один из оккупантов. Но бойцы ССО говорят, что подобное говорит каждый из пленников.
"И так, как один, словно по методичке. Не знаю, чего приехал, не знаю откуда", - говорит один из бойцов ССО.
По данным Генштаба, Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений. Как пишет Институт изучения войны, украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области. За сутки ВСУ уничтожили 580 оккупантов и вертолет РФ.
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