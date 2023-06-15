Бойцы ССО взяли в плен трех россиян в Донбассе. "Не знали", зачем их отправили в Украину

По данным военных, это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении.

"Один из них - осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу", - говорится в сообщении.

При чем, во время общения, выяснилось, что никто из пленных россиян, якобы, не знал, зачем их отправляли в Украину.

"Я не знал, куда мы едем", - говорит один из оккупантов. Но бойцы ССО говорят, что подобное говорит каждый из пленников.

"И так, как один, словно по методичке. Не знаю, чего приехал, не знаю откуда", - говорит один из бойцов ССО.

Ситуация на фронте на утро 15 июня

По данным Генштаба, Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений. Как пишет Институт изучения войны, украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области. За сутки ВСУ уничтожили 580 оккупантов и вертолет РФ.