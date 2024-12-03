Бійці ССО взяли в полон 8 військових РФ у Курській області при черговому нальоті (відео)

Дві операції виконували бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій, вони здійснювалися у нічний час.

Зазначається, що українські воїни "знищили 17 ворогів та змусили здатися в полон ще вісьмох під час двох успішних нальотів на російських військових в Курській області РФ".

В прес-службі ССО розповіли, що під час однієї з операцій бійці "тихо пробралися просто на ворожі позиції". Українські спецпризначенці ліквідували там 7 солдатів противника, та "своїми діями змусили решту здатися у полон".

"Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд", - йдеться в публікації ССО.

А в ході виконання другого вдалого нальоту, бійці ліквідували ще десятьох військових РФ.

В ССО також розповіли, що група українських воїнів в ході виконання спеціальних дій втрат не мала.

Інші операції ССО в Курській області

Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили 27 листопада, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що 22 листопада воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

Додамо, на початку листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку операції в Курській області українським бійцям вдалося взяти в полон 717 військових РФ.