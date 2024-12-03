Бойцы ССО взяли в плен 8 военных РФ в Курской области при очередном налете (видео)

Две операции выполняли бойцы 8-го полка Сил специальных операций, они осуществлялись в ночное время.

Отмечается, что украинские воины "уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ".

В пресс-службе ССО рассказали, что во время одной из операций бойцы "тихо пробрались прямо на вражеские позиции". Украинские спецназовцы ликвидировали там 7 солдат противника, и "своими действиями заставили остальных сдаться в плен".

"Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд", - говорится в публикации ССО.

А в ходе выполнения второго удачного налета, бойцы ликвидировали еще десять военных РФ.

В ССО также рассказали, что у группы украинских воинов в ходе выполнения специальных действий потерь не было.

Прочие операции ССО в Курской области

Напомним, перед этим бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили 27 ноября, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что 22 ноября воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое - взяты в плен.

Добавим, в начале ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала операции в Курской области украинским бойцам удалось взять в плен 717 военных РФ.