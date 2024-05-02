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Бійці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень (відео)

Четвер 02 травня 2024 15:47
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Бійці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень (відео) Фото: бійці ССО вразили третій ворожий ЗРК "БУК" за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО Збройних сил України (ЗСУ).

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку", - пише канал.

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 470 870 солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1030 окупантів. Також було знищено:

  • 20 танків;
  • 29 бойових броньованих машин;
  • 20 артилерійських систем й не тільки.

Ще два "Буки" було уражено в кінці квітня.

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